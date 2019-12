Siracusa, 35mila euro per i lavori all'impianto di illuminazione del Pippo Di Natale

Variazione al bilancio del Comune per "illuminare" il Camposcuola Pippo Di Natale. Per l'impianto sportivo sono stati previsti 35mila euro al fine di ripristinare l'illuminazione danneggiata.

Come si ricorda, lo scorso ottobre, era stato chiuso per due giorni il campo di calcio del Pippo Di Natale, a causa di una delle torri faro del campo pericolosamente inclinata.