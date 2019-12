Siracusa, Ottava di Santa Lucia: cambia la viabilità

Nel giorno dell'Ottava di Santa Lucia, venerdì 20 dicembre, il Comune ha disposto cambi della viabilità che riportiamo di seguito.

Dalle 12 alle 23, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e il divieto di transito momentaneo, al passaggio della processione, in piazza Santa Lucia (tratto interposto tra via Agrigento e via dello Stadio), via Ragusa, viale Cadorna (con direzione viale Teocrito, tratto interposto tra via Ragusa e via Enna), largo Polizzello, via Dinologo, piazza della Vittoria, via Testaferrata, corso Gelone ( con direzione via Catania, tratto interposto tra via Po e via Catania), via Catania, corso Umberto (tratto interposto tra via Catania e il Ponte Umbertino), Ponte Umbertino, piazza Pancali, largo XXV Luglio, corso Matteotti, piazza Archimede, via Roma (tratto interposto tra piazza Archimede e piazza Minerva), piazza Minerva e piazza Duomo.

Dalle 12 alle 23 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati in Riva della Posta (tratto interposto tra via Lanza e piazza Pancali), in via dei Mille ( tratto interposto tra piazza Pancali e via Chindemi ), in via Tripoli e in via Ticino ( tratto interposto tra corso Gelone e il civico 8).

Dalle 17, e fino al passaggio della processione dal ponte Umbertino, viene istituito il doppio senso di circolazione sul ponte Santa Lucia, in Riva della Darsena (tratto interposto tra il ponte Santa Lucia e via Malta) e in via Malta. I veicoli in uscita da Ortigia saranno obbligati a effettuare il seguente percorso: via del Forte Casanova o in alternativa via Trieste e v Giaracà, Riva della Posta, via dei Mille, ponte Santa Lucia, via Malta, via Tripoli. Sotto il controllo della Municipale, sarà garantito l’attraversamento di piazza Pancali, da Riva della Posta e via dei Mille.

Dalle 17 e fino al passaggio della processione da largo XXV Luglio viene disposta

l’interdizione alla circolazione veicolare, mediante l’istituzione di blocchi, all’altezza delle seguenti intersezioni: piazzale Marconi per via Malta, piazzale Marconi per distributore di benzina, via Tripoli per via Bengasi, via Gioberti per via Rizza, via Elorina per Largo Picone.

I veicoli provenienti da corso Umberto, giunti in piazzale Marconi, avranno l’obbligo di svoltare a destra per via Elorina o proseguire per via Tripoli.

I veicoli provenienti da via Tripoli, giunti all’intersezione con via Bengasi, avranno l’obbligo di proseguire per via del Porto Grande.

I veicoli in uscita dal parcheggio Molo S. Antonio, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per via del Porto Grande.

I veicoli provenienti da via Elorina, giunti alla rotatoria di largo Picone, avranno l’obbligo di tornare indietro per via Elorina, fatta eccezione per quelli che dovranno recarsi al parcheggio Molo S. Antonio.

I veicoli provenienti da via Gioberti, giunti all’intersezione con via Rizza, avranno l’obbligo di proseguire per via Don Minzoni o svoltare a sinistra per via Dante.

I veicoli provenienti da viale Montedoro, giunti all’intersezione con via Rizza, avranno l’obbligo di proseguire dritto.

Dalle 12 alle 23 disposta la chiusura dei varchi antistanti via Bengasi e via Rodi al Parcheggio Molo S. Antonio e l’interdizione alla sosta per i bus turistici.

Dalle 14 sospensione del collegamento tra i parcheggi pubblici del Molo S. Antonio, Talete e Von Platen e l’isola di Ortigia tramite le navette comunali.

Dalle 11 alle 23, in via Torino, nel tratto interposto tra viale Teocrito e via Unità d’Italia, divieto di transito e di sosta con rimozione coatta ambo i lati fatta eccezione per il transito locale. Nei giorni e nelle ore su indicate, la circolazione veicolare sarà come di seguito regolamentata:

I veicoli provenienti da via Milano, giunti all’intersezione con via Bologna, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per quest’ultima o andare dritto; giunti all’intersezione con via Ancona avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per quest’ultima o andare dritto; giunti all’intersezione con via Luigi Bignami avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per quest’ultima o andare dritto; giunti all’intersezione con via Pisa avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per quest’ultima o andare dritto.

I veicoli provenienti da via Bignami, giunti all’intersezione con via Torino, avranno l’obbligo di proseguire dritto.

I veicoli provenienti da viale Teocrito, giunti all’intersezione con via Torino, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per quest’ultima.

I veicoli provenienti da via Torino, tratto interposto tra via Politi Laudien e viale Teocrito con direzione via Unità d’Italia, giunti all’intersezione con il viale Teocrito, avranno l’obbligo di svoltare a destra per quest’ultimo.

Disposto, infine, il trasferimento dei terminal dei bus urbani e extraurbani, in via Rubino, ove sul lato destro del senso di marcia verrà istituita un’area riservata alla fermata. I bus urbani e extraurbani, in uscita da via Rubino, dovranno proseguire per via Elorina direzione via Columba.