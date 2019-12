Siracusa, processo Renzo Formosa: rigettata la richiesta di nuova perizia tecnica. VIDEOINTERVISTA

Non ci sono evidenti elementi di indispensabilità perchè si disponga una nuova perizia tecnica. Così il giudice Salvatore Cavallaro ha rigettato la richiesta di nuova perizia tecnica presentata dal difensore di Santo Salerno, l'avvocato Umberto Di Giovanni, in merito al caso di Renzo Formosa, il ragazzino rimasto vittima di un incidente stradale in via Bartolomeo Cannizzo il 21 aprile del 2017.

Nel corso dell'udienza che si è tenuta questa mattina in Tribunale, il difensore dell'imputato, indagato per omicidio stradale, Salerno, ha portato avanti la propria tesi secondo cui la perizia già depositata dell'ingegnere Cesaro avrebbe una serie di incongruenze e di errori tanto che, a dire dell'avvocato Di Giovanni, sarebbe stato necessario effettuarne un'altra. Quest'ultima, sempre secondo Di Giovanni, si sarebbe dovuta fare sugli atti che fanno parte del fascicolo, quindi video e foto.

Il Pm Gaetano Bono si è dichiarato contrario ad una nuova perizia perchè nel fascicolo, ha detto, sono già contenute due perizie, non solo quella di Cesaro, ma anche di Vadalà.

Anche il difensore della famiglia Formosa si è detto contrario alla nuova perizia in quanto, a suo dire, la ricostruzione fornita dalla parte di Salerno sarebbe inverosimile, motivando l'affermazione su più punti.

Immediata la decisione dei giudici di rigettare la richiesta.

Adesso si procederà con il rito abbreviato secco. Prossima udienza 11 maggio 2020.

Siracusa, processo Renzo Formosa: rigettata la richiesta di nuova perizia tecnica. INTERVISTA ALLA MAMMA