Augusta, studenti in Capitaneria di Porto: concluso il progetto scuola/lavoro

E' arrivato alla fine il progetto di alternanza scuola-lavoro, frutto di una convenzione stipulata tra la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta ed il Liceo “Megara” di Augusta.

Sono stati in tutto 45 gli studenti, provenienti dalle classi quarte del Liceo Scientifico, divisi in due gruppi, che si sono alternati, per due settimane, presso la caserma sede della Capitaneria di Porto di Augusta. Sono state illustrare le attività svolte, e i possibili percorsi universitari inerenti i corsi formativi destinati ai vari quadri, che si tengono in Accademia Navale