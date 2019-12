Siracusa, il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia" in visita al Comando Provinciale

In visita ieri pomeriggio, al Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa, il Generata di Divisione Giovanni Cataldo, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia".

Quest'ultimo ha ringraziato il personale per il quotidiano impegno profuso sul territorio durante l’anno ed ha esortato tutti a proseguire nelle operazioni di controllo del territorio.

Un ringraziamento particolare è stato poi rivolto ai rappresentanti dell’Arma in congedo.

A ricevere l'alto ufficiale il Comandante Provinciale, Col. Giovanni Tamborrino