Augusta, controlli su strada: sanzioni per oltre 7mila euro

Controlli su strada sono stati effettuati dai Carabinieri nei giorni scorsi. Tre le pattuglie che, dotate di etilometro, hanno proceduto al controllo di 36 mezzi e 57 persone. Notificate sanzioni al Codice della Strada, fra le quali mancanza di copertura assicurativa e guida in stato di ebbrezza alcolica, per un importo superiore ai 7mila euro. Sequestrati, inoltre, due veicoli, ritirati di documenti di guida e decurtati in tutto di 55 punti/patente.