Siracusa, "GiocattoliInMovimento": l'iniziativa per regalare un sorriso ai bimbi meno fortunati

Si intitola ”GiocattoliInMovimento”, l'iniziativa del Movimento 5 stelle lanciata a livello nazionale che arriva anche a Siracusa.

Dal mese di dicembre fino al 5 Gennaio 2020, chiunque potrà partecipare portando i propri bimbi e donando due giocattoli o due libri usati e in buone condizioni, i bambini potranno sceglierne uno in cambio.

Tutti i doni raccolti verranno distribuiti a case-famiglia e ospedali. Il gazebo di raccolta nella città di Siracusa sarà allestito al Tempio di Apollo domenica 22 Dicembre, 29 Dicembre e il 5 Gennaio dalle 10 alle 13.

Domenica 22 dicembre alle 20, nella sede del MeetUp in via Malta 61 a Siracusa, sarà organizzato anche un brindisi di auguri con raccolta di giocattoli.

L’evento conclusivo si svolgerà domenica 5 gennaio alle 20 nella sede del MeetUp di Siracusa.