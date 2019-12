Noto, Vinciullo: "Un milione e seicento mila euro per il SS.Salvatore e il SS.Sacramento "

In arrivo per il 2020 e il 2021 fondi per un totale di 1.580.000,00 euro destinati a SS. Salvatore e il SS. Sacramento di Noto.

I contributi rientrano nel Patto per il Sud. A darne notizia è l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo.

I finanziamenti sono destinati a lavori di recupero strutturale ed restauro.