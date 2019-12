Nel Catanese, truffe su internet: 275 denunciati

Ottocentotrentadue denunce presentate da 763 maggiori, da 62 over 65enni e da quattro minorenni per importati sottratti complessivi superiore al 1,3 milioni di euro; tre persone arrestate e 275 denunciate in stato di libertà. E' il bilancio di un anno di attività contro le truffe online del Compartimento della polizia postale della Sicilia Orientale.