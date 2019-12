Siracusa, l'istituto Einaudi ottiene finanziamento per il progetto Erasmus+

L'unica scuola siracusana ad aver avuto finanziato per il 2019 un progetto Erasmus+ KA1 è l’Istituto “L. Einaudi”, con il progetto dal titolo “3DTech” sul tema delle tecnologie 3D, delle realtà virtuale ed aumentata e dei droni di ultima generazione. Il progetto 3DTech, finanziato dal MIUR con una cifra di circa 520 mila euro, sarà realizzato con la collaborazione della società aretina OpenCom e porterà in due anni 15 docenti e più di 100 studenti in diversi Paesi europei.

L’Istituto guidato dalla dirigente scolastica Teresella Celesti è inoltre scuola partner dei progetti Erasmus+ “Multimedia&Audivisuals (MA!)” e “ICT4All”, ed insieme al progetto 3DTech del quale l’Einaudi è capofila assicureranno già per la prossima estate mobilità per più di 60 studenti delle classi quarte e quinte