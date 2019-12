Priolo Gargallo, entrano nel vivo i festeggiamenti natalizi: oggi uno spettacolo al teatro comunale

Entrano nel vivo oggi i festeggiamenti organizzati dall’Amministrazione Gianni in occasione delle festività natalizie e di fine anno.

Si comincia alle 17:30, presso il teatro comunale, Natale in “Paradais”, recita degli alunni del I° Istituto Comprensivo. Seguirà il “Dolci” Solidale, Gioca e Leggi, momento di beneficienza e solidarietà.

Da giovedì 19 a domenica 22 dicembre, dalle 9:00 alle 22:00, il Parco Senia ospiterà il Villaggio di Babbo Natale. Nelle casette di legno, commercianti e artigiani di Priolo esporranno i loro prodotti. Potranno essere visitate anche due casette speciali, quella con Babbo Natale e l’ufficio postale degli elfi, dove i bimbi potranno scrivere le loro letterine indirizzate proprio a Babbo Natale. Sarà presente anche l’animazione per i più piccoli, con laboratori, bolle di sapone, neve artificiale. L’albero parlante racconterà ai bimbi le favole più belle.

Sempre giovedì 19 dicembre, dalle 16:00, presso il quartiere Sacro Cuore, “La Magia del Natale”, giochi natalizi e intrattenimento per bambini, alla presenza di Babbo Natale, clown ed elfi.

Tra gli eventi di spicco, il 27 e il 28 dicembre, in esclusiva per la nostra regione, il carillon vivente, che girerà per le vie cittadine accompagnato da una grande parata composta da oltre 100 elementi, con Babbi Natale, elfi, auto e moto d’epoca. Nel pomeriggio del 5 gennaio, presso largo dell’Autonomia Comunale, grande spettacolo di danza con l’unica tappa in Sicilia dell’atteso show delle Miracle Tunes, protagoniste del noto telefilm per ragazze.

“Un calendario di grande richiamo – ha commentato il Sindaco, Pippo Gianni – che prevede svariati eventi, per tutte le età. Abbiamo coinvolto - ha concluso il primo cittadino - le 4 chiese esistenti a Priolo, che ospiteranno concerti di pregio, e i commercianti e gli artigiani del nostro paese. Continuiamo a rilanciare il teatro comunale che, tra i tanti eventi, ospiterà anche il musical “Il Bosco Incantato”.