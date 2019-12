Siracusa, 80 milioni di euro per i Liberi consorzi: Ficara "Un norma ad hoc per gli enti in dissesto"

Un norma ad hoc per i Liberi consorzi in dissesto. A lavorarci i parlamentari Paolo Ficara, Filippo Scerra, Maria Marzana e Pino Pisani (M5s), a seguito della notizia dello stanziamento dalla Regione di 80mila euro come compensazione dell'ingente contributo alla finanza pubblica

"Avevamo spinto – dicono deputati e senatori - affinché si arrivasse alla firma di nuovi accordi Stato-Regione e nell'accordo del dicembre 2018 era prevista una riduzione del contributo alla finanza pubblica da parte della Regione siciliana che ha intanto, e finalmente, operato il riparto dei 540 milioni di euro destinati ad interventi per strade e scuole, da erogare fino al 2025. Alla provincia di Siracusa andranno 53 milioni di euro, quasi 24 per la manutenzione delle scuole e 30 per le strade"