Siracusa, bomba carta ai danni di una pizzeria di via Pietro Novelli

Un boato questa notte, prima dell'una, ha svegliato i residenti di via Pietro Novelli, a Siracusa per l'esplosione di una bomba carta ai danni di una pizzeria.

Sul posto le volanti della Questura di Siracusa e i Vigili del fuoco: non si esclude che possa trattari di un'intimidazione al titolare dell’attività commerciale.

L'esplosione ha danneggiato la saracinesca e, in parte, anche l'interno dell'esercizio commerciale.

Indagini a 360 gradi da parte della Squadra Mobile: indicazioni determinanti potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.