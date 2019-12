Siracusa, Giuseppe Giardina Papa confermato Presidente della Sezione Sanità di Confindustria

Giuseppe Giardina Papa, amministratore unico del Polidiagnostico Santa Lucia, è stato confermato per il secondo mandato Presidente della sezione Sanità di Confindustria Siracusa per il biennio 2019-2021. L’Assemblea delle aziende associate ha anche eletto Vice Presidente Fabio Gaudioso di Bio Immagini e Consigliere Fabrizio Italia di Villa Azzurra.

“Il settore della sanità privata è uno dei più importanti per valenza economica ed impatto sociale in Sicilia - ha detto Giuseppe Giardina Papa - in un’ottica di costante dialogo rivolto ad una sempre maggiore integrazione con la componente pubblica, rinnoviamo il nostro impegno al miglioramento dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia delle prestazioni erogate, con l’obiettivo comune di abbattere la mobilità passiva e di migliorare, anche dal punto di vista della percezione, l’offerta sanitaria del nostro territorio”.