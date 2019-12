Siracusa, edilizia: un cantiere su tre irregolare, la Cgil lancia la sfida alla politica

Un cantiere edile su 3 presenta gravi o gravissime irregolarità. Questo il bilancio presentato questa mattina in sede di direttivo provinciale della Fillea-Cgil Siracusa

"Visto che i Comuni non sono in grado da soli, saremo noi a fare segnalazioni a tappeto e senza precedenti. - si legge in una nota a firma del sindacato - Siamo pronti a un lavoro straordinario che siamo certi alzerà il livello di tensione, ma migliorerà ancor di più i miracoli che stiamo facendo per ridare dignità agli operai del settore più massacrato dalla crisi."

"Nel 2020 ci sarà bisogno anche di rifare il punto sulle incompiute di questa provincia che abbiamo mostrato, in anteprima, con il tour dell'orrore del 15 novembre e sarà il momento di rispondere all'ennesimo rinvio sulla ragusana. Tutti sono certi che il 19 dicembre sarà una data storica. Si riunirà infatti il CIPE per discutere delle soluzioni per far partire un cantiere decisivo per le sorti del settore. Noi siamo certi, invece, di aggiungere nuovi capolavori dell'incompiutezza alla nostra estesa collezione degli orrori e dei titoli roboanti ma privi di fatti.” - conclude Salvo Carnevale.