Siracusa, libri in dono dal Libero Consorzio alla casa circondariale di Piazza Armerina

Il quinto settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha donato, alla casa circondariale di Piazza Armerina, alcuni libri che sono stati consegnati al direttore dell’istituto di pena, Antonio Gelardi.

Questi libri, in dotazione alla Biblioteca provinciale Elio Vittorini di via Roma, verranno utilizzati per le attività di promozione alla lettura all’interno della struttura.