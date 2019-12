Siracusa, Filctem Cgil: "Il sindacato sempre più presente e attivo sul territorio"

Rivendicare il proprio ruolo per essere parte attiva, integrante e propositiva di una serie di processi che potrebbero cambiare in meglio la prospettiva dei lavoratori, della popolazione, e di tutto il territorio. Questa l'intenzione della neo eletta segreteria della Filctem Cgil di Siracusa, in condivisione della proposta programmatica del Segretario Generale, Fiorenzo Amato.

"Rivendichiamo, - si legge in una nota del sindacato - un “Piano Strategico Straordinario per Siracusa” attraverso il quale, dobbiamo definire un obbiettivo comune, in una logica di sistema, dentro la quale, tutti dovranno assumersi responsabilità importanti, per fare progredire, un territorio carico di opportunità che merita un riscatto sociale ed economico che solo noi, che siamo i veri agenti di sviluppo di questa società, possiamo determinare. Dobbiamo essere protagonisti nella costruzione di un “sistema territoriale avanzato”."

"Vogliamo mettere in campo -continua la nota - tutte le nostre competenze, il nostro impegno, e le nostre migliori prerogative negoziali, per risvegliare una vocazione industriale che dovrà far convivere le bellezze artistiche di una delle città più belle del mondo con un’industria meno invasiva e più attenta alle esigenze ambientali.

E dovremmo farlo, utilizzando, innanzi tutto, lo strumento della contrattazione. Contrattare per innovare, per tutelare i diritti, per trovare mediazioni, per accorciare la forbice delle diseguaglianze, per creare sviluppo.

"È necessario, - conclude il sindacato - costruire un rapporto di unità di intenti, programmatico sulle cose da fare, attraverso una serie di affidamenti che tutti dobbiamo rispettare nella quotidianità, per i quali deve prevalere il rispetto dei ruoli, l’educazione nelle relazioni, il rispetto delle diverse opinioni perché, queste, possano diventare ricchezza e patrimonio di una proposta più articolata”.