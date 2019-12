Noto, truffa in concorso sul web: denunciati in due

Avrebbero messo in vendita sul web un mini escavatore dal costo totale di 7.900 euro, per poi non mandare la merce all'acquirente, nonostante quest'ultimo avesse anche versato in anticipo la somma di 2.300 euro come acconto.

Per il reato di truffa in concorso, la Polizia di Stato di Noto ha denunciato un uomo ed una donna, rispettivamente di 53 e di 45 anni.

L'acquirente, inoltre, avrebbe chiesto la restituzione dell'acconto, ma senza successo