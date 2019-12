Siracusa, un 40enne denunciato per possesso di droga

Un siracusano di 40 anni è stato denunciato dalla Polizia a Siracusa per possesso di droga. L'uomo è stato trovato in Via Santi Amato, in possesso di 1,19 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio.

L'intervento nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, nel corso del quale sono state identificate 119 persone, controllati 44 veicoli, elevate 5 sanzioni amministrative, sequestrati 3 mezzi e ritirato un documento. Controllati, inoltre, 52 persone sottoposte a limitazioni della libertà personale.