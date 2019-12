Siracusa, via libera al concorso internazionale di idee per il nuovo ospedale

Indetto dall'Asp di Siracusa il Concorso Internazionale di Idee per la Costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa.

Il bando prevede la possibilità per l’Asp di affidare al vincitore del concorso di idee tutte le successive fasi di progettazione e direzione lavori proprio per ottimizzare sia le procedure di affidamento sia i tempi di esecuzione delle attività di progettazione.

“Il concorso - afferma il direttore generale dell’Azienda sanitaria, Salvatore Lucio Ficarra - mira a selezionare la migliore proposta ideativa che consentirà di realizzare l’opera facendo ricorso alle più recenti ed innovative tecniche nel settore ospedaliero nell’ottica dei principi di innovazione tecnologica, tutela del paesaggio e centralità delle cure del paziente. Il nuovo ospedale, quindi, dovrà avere, un'anima ''4.0'' e dovrà essere conforme ai più recenti studi in materia di edilizia ospedaliera ed ai principi guida dell’Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere”.

L’area dove sorgerà l’opera, individuata da prof. Pellitteri, contemplando le esigenze ospedaliere con quelle di tutela e rispetto dei vincoli ambientali, è stata formalizzata con delibera del direttore generale n. 775 del 19/11/2019.

L’ASP di Siracusa ha quindi nominato il Rup e stipulato una convenzione con l’Ufficio Speciale per la Progettazione della Regione Siciliana per la redazione delle attività di supporto tecnico al RUP nella predisposizione del Documento di Indirizzo alla Progettazione dell’opera.

L’area individuata, ubicata in contrada Tremilia nel Comune di Siracusa in prossimità dello svincolo autostradale Siracusa-Catania e della SS 124, si sviluppa su circa 200.000 metri quadrati, mentre l’Ospedale avrà una superficie di 60.000 metri quadrati per un totale di 420 posti letto ed un investimento complessivo di 200 milioni di euro come disposto dalla Giunta Regionale che a settembre 2019 ha riclassificato il Nuovo Ospedale di Siracusa quale DEA di II Livello.

Il bando sarà pubblicato prossimamente sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla GURS e su alcuni dei principali quotidiani nazionali e locali.