Siracusa, "Parla con noi": da gennaio attivo lo sportello d’ascolto per la comunità LGBT+

Sarà istituito da gennaio 2020, da Arcigay Siracusa, "Parla con noi": il nuovo sportello d’ascolto, uno spazio d’ascolto, di accoglienza e di sostengo per la comunità LGBT+.

Lo sportello si occuperà di rispondere ai quesiti, ai dubbi ed alle domande per aiutare le persone ad affrontare momenti di disagi collegati all’orientamento sessuale, all’identità di genere ed a tutti quei problemi che possono coinvolgere la comunità LGBT+.

In prima linea la dottoressa Maria Vittoria Zaccagnini come psicologa e referente dello sportello.

"Da fine gennaio – annuncia il presidente Simone Maiorca - partiranno dei corsi di formazione, dove al termine verrà rilasciato un attestato, sui diritti umani contro il sessismo e contro le tematiche LGBT+ ed anche per quanto concerne l’aspetto legale e giuridico delle associazioni. E’ possibile inviare la propria richiesta di partecipazione al corso alla mail: parlaconnoi@gmail.com dove tutte le domande pervenute saranno valutate tramite previo colloquio".