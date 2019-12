Palazzolo-Giarratana, 38 mila euro per il Genio Civile di Siracusa per la progettazione

Sono stati stanziati dalla Regione siciliana 38 mila euro per la progettazione dello “Intervento strutturale sul corpo stradale e opere d’arte sulla provinciale S.P. 23 Palazzolo-Giarratana”. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

"Finalmente - ha detto Vinciullo - si sblocca un percorso fermo da anni e che ora il Genio Civile dovrà portare in porto con la massima celerità possibile".