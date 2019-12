Lentini, rapina nella farmacia di via Mazzini: in azione 2 malviventi

Erano le 19,30 circa quando nella farmacia di via Lentini in due hanno fatto irruzione.

I rapinatori, secondo una prima ricostruzione, avrebbero aggredito il titolare colpendolo con calci e pugni. Quest'ultimo arebbe dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

Sul posto sono interventi per avviare le indagini del caso Carabinieri della stazione, che oltre a sentire i presenti al momento del colpo, hanno amche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.