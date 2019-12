Raccolta porta a porta, il Raggruppamento Siracusa Sud chiede maggiori controlli

Maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, in prima battuta dalla polizia municipale e ambientale, nel territorio a sud di Siracusa, vale a dire Contrada Isola, Plemmirio, Terrauzza, Milocca, Fanusa , Arenella, Ognina, zona Pane e Biscotti e Fontane Bianche.

La richiesta arriva dal Raggruppamento Siracusa Sud, che riunisce 5 associazioni: "Dal 2 dicembre - si legge in una nota - in queste contrade è iniziata la raccolta rifiuti porta a porta; il nostro timore - spiega - è che ci possa essere un proliferare di nuove mini e maxi discariche, che già sono presenti negli stessi territori, aggravando la già difficile situazione".