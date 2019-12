Siracusa, Renzo Formosa: il giudice chiamato a decidere sulla richiesta di rito abbreviato con nuova perizia

Si terrà domani la nuova udienza del processo sulla morte di Renzo Formosa, rimasto vittima il 21 aprile aprile del 2017 di un incidente stradale in via Bartolomeo Cannizzo, a Siracusa. L'allora 15enne stava rientrando a casa da scuola quando si scontrò con la Panda condotta da Santo Salerno, che è imputato con l'accusa di omicidio stradale.

La difesa dell'imputato ha già fatto sapere che chiederà un abbreviato condizionato ad una nuova perizia.

Il giudice Cavallaro, a cui è stato assegnato il fascicolo, dopo aver sentito le parti, dovrà decidere se accogliere o no la richiesta. In caso di rigetto, in automatico, si procederà con il rito abbreviato secco.

La famiglia di Renzo auspica che non sia accolta la richiesta di nuova perizia: "Quello che è accaduto - dice mamma Lucia - è fin troppo chiaro. E comunque è inconcepibile - aggiunge - che dopo 4 richieste di patteggiamento, tutte rigettate, adesso si arriva a chiedere una nuova perizia".