Siracusa, arrivati all'Ast 7 nuovi autobus per 9 linee

Sette nuovi autobus consegnati all'Ast: "Si trovano presso il deposito di Pantanelli pronti per essere immatricolati e dovrebbero entrare in servizio a cavallo tra la fine e l'inizio del nuovo anno per garantire una migliore qualità del servizio di trasporto urbano a Siracusa”: lo rende noto il sindaco, Francesco Italia.

“I nuovi sette pullman - spiega l'assessore alla Mobilità, Maura Fontana - saranno destinati complessivamente a 9 linee urbane, quelle che vanno dall'1 alla 6, e poi le linee 12, 25 e 26. Dalle sollecitazioni del consigliere Gaetano Favara, è scaturita l'esigenza di assicurare il servizio anche a Tivoli. Mercoledì incontreremo i vertici dell'Ast per valutare la possibilità, nell'ambito di una rimodulazione del capitolato, di sottoporre questa richiesta all'assessorato regionale ai Trasporti".