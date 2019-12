Siracusa, sit in dei pensionati davanti la Prefettura

Sit in dei pensionati di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil Siracusa, questa mattina di fronte la prefettura in adesione alla manifestazione nazionale.

"Si vuole ricordare al Governo – hanno sottolineato i segretari provinciali Valeria Tranchina, Vito Polizzi, Sergio Adamo e Salvo Lanteri – che in Italia ci sono 16 milioni di pensionati che oggi rappresentano un terzo del Paese e che non possono essere ignorati dalla politica, come purtroppo oramai succede da tanto tempo, pur essendo palese come invece i pensionati siano diventati l'ammortizzatore sociale naturale per figli e nipoti in assenza di welfare adeguato ai bisogni delle famiglie. Occorre dare voce ai tanti pensionati, soprattutto di questa provincia che sopravvivono con pensioni di 650 euro al mese. Per tale ragione il sindacato unitario – hanno aggiunto Tranchina, Polizzi, Lanteri e Adamo – chiede attraverso gli emendamenti presentati una vera rivalutazione delle pensioni (e non 40 centesimi in più al mese come previsto dalla legge di bilancio); l'allargamento del numero di pensionati beneficiari della 14esima mensilità e soprattutto una legge quadro sulla non autosufficienza per gli oltre 3 milioni di persone in Italia che già oggi necessitano di assistenza".

Il sindacato dei pensionati continua a sostenere la richiesta di una legge nazionale sulla non autosufficienza a sostegno della quale sta raccogliendo firme, mentre a livello territoriale si è intestato un dialogo sociale con le istituzioni per migliorare la qualità della vita degli anziani, di tutti i cittadini e delle famiglie".