Siracusa, sarà intitolata a Don Antonino Burgio la rotatoria tra viale Santa Panagia, via Bonafede e via Mazzanti

Sarà intitolata a Don Antonino Burgio la rotatoria che insiste tra viale Santa Panagia, via Emilio Bonafede e via Ludovico Mazzanti.

La cerimonia, alla presenza del sindaco Italia, si terrà giovedì 19 dicembre, alle 15.30.

Don Antonino Burgio, deceduto nel 2008, per circa 40 anni è stato parroco della comunità ecclesiale “Maria Madre di Dio” in viale Santa Panagia. Nella relazione della Commissione si legge tra l'altro: “Don Burgio ha esercitato la sua missione spendendo energia e risorse per il bene della comunità. E' stato sempre vicino ai poveri, ai disadattati, agli anziani e agli ammalati. Per questo motivo ha voluto fortemente la Caritas parrocchiale, tra le prime a essere istituita in città e che oggi svolge un prezioso servizio di accoglienza, ascolto, assistenza materiale per tante famiglie. Don Antonino Burgio ha fattivamente collaborato con le Istituzioni, favorendo processi di integrazione per attività sociali e ricreative a favore dei giovani. Diceva sempre che bisogna praticare la carità con fede, alimentandosi con la preghiera”.