Siracusa, cominciati i lavori di realizzazione dello spartitraffico in via Bartolomeo Cannizzo: l'arteria dove ha perso la vita il giovane Renzo Formosa

Sono partiti questa mattina i lavori di realizzazione dello spartitraffico in via Bartolomeo Cannizzo, l'arteria siracusana teatro dell'incidente dove ha perso la vita il giovane Renzo Formosa.

A chiederne la realizzazione, lo scorso dicembre, l’ex gruppo consiliare Democratici per Siracusa composto Salvatore Costantino, Andrea Buccheri e Michele Buonomo. I tre avevano proposto l'istituzione di un apposito capitolo di spesa dotato di 118.000 euro.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale – dichiara Costantino – per l’intervento necessario ai fini di una città più sicura, in particolare in termini di viabilità”