Siracusa, controlli a tappeto sulla circolazione stradale: notificate sanzioni per oltre 3mila euro

Controlli a tappeto sulla circolazione stradale, nel fine settimana, a Siracusa, da parte dei Carabinieri.

Complessivamente sono stati sottoposti a controllo 95 veicoli e 107 persone, per un totale di contravvenzioni notificate per circa 3.200 euro. Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione degli stessi e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter, da cui deriva il fermo amministrativo per 60 giorni e la decurtazione di 5 punti patente.

In sei sono stati trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente. Inoltre, sono stati denunciati in cinque: un 37enne siracusano, disoccupato e pregiudicato, in quanto responsabile del reato di furto di due frigoriferi a colonna asportati da un’abitazione privata; un 40enne siracusano, disoccupato e incensurato responsabile del furto di uno zaino presso l’ospedale “Umberto I”; una 37enne siracusana, disoccupata e con precedenti di polizia in quanto provava a pagare una consumazione al bar con una moneta falsa, intascandosi il resto; due 23enni siracusani, entrambi con precedenti, perchè avrebbero violato obblighi ai quali sono sottoposti