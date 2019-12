Siracusa, antica strada romana tra sporcizia ed erbacce: Giansiracusa "E' una porcilaia"

Inorridisce lo storico dell'arte, Paolo Giansiracusa vedendo lo stato di abbandono in cui versa l'antica strada romana che si trova all'interno del parco dei Villini, a Siracusa, d fronte alla sede del Libero Consorzio.

Sporcizia ed erbacce la fanno da padroni.

E Giansiracusa affida ai social il suo amaro sfogo che è una provocazione per chi dovrebbe occuparsi della tutela del bene culturale: "Siracusa, strada romana, II secolo a. C. È tenuta come una porcilaia e i palmizi selvatici, gli ogliastri e i ficarazzi ne stanno sollevando il basolato. Che senso ha tenerla in questo luridume ? Tanto vale coprirla di sabbia e conservarla per le generazioni future".