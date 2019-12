Siracusa, finanziati i lavori di ripristino del tratto di viabilità secondaria ex Asi

Sono stati finanziati, dalla Regione siciliana, i lavori di ripristino del tratto di viabilità secondaria ex ASI in prossimità dello svincolo Esso/Sortino, per 392.827,00 euro, cioè "8 mila euro in meno rispetto a quelli stanziati il 20 gennaio 2016" - annuncia l'ex deputato regionale, Vincenzo Vinciullo.

"Finalmente - ha dichiarato Vincenzo Vinciullo - si conclude un’altra pagina non proprio esaltante per la ex Provincia regionale di Siracusa in quanto, dopo oltre 3 anni, arriva finalmente il finanziamento".