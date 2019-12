Siracusa, Salvo Sorbello nuovo presidente provinciale del Forum delle Associazioni Familiari

E' stato eletto all'unanimità Salvo Sorbello, nuovo presidente provinciale del Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Siracusa. Sorbello, già amministratore locale, responsabile nazionale per la famiglia dell’Anci, l’associazione dei comuni italiani, e componente dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, succede a Marco Fatuzzo.

Come vice-presidente è stata indicata Concetta Florio; gli altri componenti del direttivo sono: Laura Arcieri, Salvo Cilio e Salvatore Vetrano.

Le cariche sono state rinnovate nel corso dell’assemblea, a cui ha preso parte anche il vicepresidente regionale Salvo Grasso. Durante la riunione si è concordato sulla necessità che venga istituito al più presto l’ assegno unico per la natalità, un assegno mensile a figlio, per un determinato periodo, di 240 euro circa.