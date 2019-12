Qualità della vita, la provincia di Siracusa è 90esima nella classifica nazionale: al primo posto Milano, ultima Caltanissetta

La provincia di Siracusa è scesa dalla posizione 81 alla posizione 90 dal 1990 al 2019 nella classifica finale della Qualità della vita del Sole 24 ore. Nell'arco di 30 anni, il miglior piazzamento è stato il 65esimo posto nel 1994. Il peggior risultato, invece, si incontra nel 1996, 1998 e 2016 quando è 98esima.

Questo il quadro che viene fuori dalla classifica del quotidiano.

Milano si conferma in testa alla classifica della Qualità della vita del Sole 24 Ore 2019. Una edizione extra large con 90 indicatori che celebra il trentesimo anniversario dell’indagine che fotografa il benessere nelle province italiane. Agli antipodi, Caltanissetta, all’ultimo posto per la quarta volta nella storia dell’indice.

Il gap tra Nord e Sud, una costante nelle fotografie scattate dalla Qualità della vita, non va dissolvendosi: la coda della classifica, infatti, è tutta concentrata nel Mezzogiorno con Enna al 104° posto, Foggia al 105° e Crotone al 106° prima della già citata Caltanissetta.