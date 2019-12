Siracusa, presidio dei lavoratori Fortè: "Vogliamo chiarezza"

Presidio spontaneo dei lavoratori di Fortè dei punti vendita di Siracusa, Noto, Pachino e Canicattini Bagni, davanti il supermercato di via Monteforte del capoluogo aretuseo. Oggi è saltato l’incontro fondamentale per il passaggio del personale in capo ad Apulia distribuzione. I lavoratori chiedono pertanto chiarezza.

“L’azienda - afferma Alessandro Vasquez, segretario generale, provinciale della Filcams Cgil - cominci a rispettare gli accordi sul rientro dei debiti e riveda le sue proposte che al momento non sono accettabili, come quella di pensare di saldare le mensilità pregresse in 24 comode rate mensili. L’azienda ha ritirato il piano di ristrutturazione e chiesto l’amministrazione straordinaria al Tribunale di Catania. Serve chiarezza per queste famiglie e le proposte di acquisto di Apulia sulle deroghe al contratto nazionale di lavoro sono irriguardose nei confronti di chi lavora da oltre 10 anni per questa azienda. Manteniamo alta l’attenzione su una vertenza dai tratti drammatici che vede interessati oltre 20 lavoratori della nostra provincia. Da mesi - conclude Vasquez - i punti vendita sono ridotti a lumicino, senza merce e ciò mortifica ulteriormente la dignità e la professionalità di questi lavoratori.”