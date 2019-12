Siracusa, incidente stradale sulla SS 114: 2 feriti

Incidente stradale ieri sera intono alle 19 sulla SS 114, nel territorio di Siracusa.

Due le auto coinvolte che viaggiavano entrambe in direzione del capoluogo aretuseo: una Peugeot e una Nissan. Due i feriti: si tratta del conducente e della passeggera della Nissan, rispettivamente di 57 2 50 anni.

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale per i rilievi del caso e per regolare il traffico veicolare che ha subito un rallentamento.