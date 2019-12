Siracusa, a "Le Iene" il caso dell'esposto all'Antimafia dell'Ars contro Paolo Borrometi. IL VIDEO

Da 5 anni Paolo Borrometi, oggi vicedirettore dell'Agi, vive sotto scorta per le minacce e le aggressioni subite da parte di gruppi mafiosi del Ragusano ma anche del Siracusano dopo le sue inchieste giornalistiche.

Alcune settimane fa un gruppo di deputati regionali con in testa il siracusano Pippo Gennuso ha presentato un esposto all'Antimafia dell'Ars per chiedere un approfondimento sull'assegnazione della scorta a Borrometi. In otto hanno firmato il documento, ma dopo che il caso è diventato di dominio pubblico, suscitando reazioni di sgomento e indignazione, in 5 hanno ritirato la firma.

La vicenda è al centro di un servizio della trasmissione "Le Iene" andato in onda ieri sera su Italia 1. L'inviato Ismaele La Vardera ha incontrato Borrometi e ha intercettato anche il deputato Gennuso.