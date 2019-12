Siracusa, disoccupato 37enne si toglie la vita alla Mazzarrona

Un 37enne disoccupato siracusano si è tolto la vita ieri pomeriggio, impiccandosi nella sua abitazione in via Barresi, a Mazzarrona.

Quando sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato, per l'uomo non c'era più nulla da fare. Il 37enne viveva in quel'abitazione insieme al padre e avrebbe aspettato ce quest'ultimo uscisse, per mettere in pratica l'insano gesto.