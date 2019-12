Melilli e Ferla, controlli straordinari: multe per 4.000 euro

Ventinove auto e 40 persone controllate con 15 multe elevate per 4.000 euro.

Questo il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai Carabinieri di Augusta nella scorsa settimana sulle vie d’ingresso di Melilli e Ferla. Le violazioni più ricorrenti hanno riguardato il mancato uso delle cinture di sicurezza, del casco, mancanza di documenti per la circolazione, uso del cellulare durante la guida.

Tre giovani, 2 a Melilli di 18 anni e uno a Ferla di 22 anni sono stati segnalati alla Prefettura di Siracusa in quanto assuntori di sostanze stupefacenti. A Melilli

uno straniero di 25 anni è stato denunciato perché trovato alla guida di un’auto con targa straniera privo di patente di guida, perché mai conseguita.

I controlli proseguiranno per tutto il periodo delle festività.