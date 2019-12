Raduno nazionale delle Sardine a Roma in Piazza San Giovanni

Migliaia di persone (35mila per la Questura, oltre 100mila per gli organizzatori) si sono date appuntamento, ieri pomeriggio, nella centralissima Piazza San Giovanni per il primo raduno nazionale delle Sardine.

"L'idea era riempirla e cambiare un po' la percezione della politica in questi anni - esulta Mattia Santori -. Direi che l'obiettivo è stato raggiunto". In un happening collettivo antifascista e antirazzista il leader bolognese elenca dal palco le prime proposte, tra cui la revisione (o abrogazione) dei decreti sicurezza.

Oggi i coordinatori delle Sardine di tutta Italia si riuniranno a Roma "per programmare - spiega Sartori - la nuova ondata di gennaio".