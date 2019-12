Siracusa, il Pd rinnova il sostegno al sindaco Francesco Italia

Nessun broglio alle scorse elezioni amministrative, e totale sostegno al sindaco Francesco Italia. Così il Pd siracusano in una nota stampa a seguito della decisione del Cga di accettare la sospensiva.

Il PD, inoltre, ritiene necessario un confronto aperto sul futuro della città a cui possano partecipare con libertà di opinione e di giudizio tutte le forze politiche, le associazioni e i movimenti che hanno interesse per il bene comune.

"Oggi è necessario mettere in campo un progetto di città capace di traguardare lontano, verso il 2030, offrendo un orizzonte di attesa. - si legge in una nota stampa del Pd - Bisogna sciogliere nodi fondamentali sul rapporto tra turismo e industria, tra territorio e ambiente, sul ruolo dell’Università, sui servizi sanitari, sui servizi urbani, sulla povertà e le diseguaglianze tra centro e periferia urbana. Tutte questioni che vanno prese di petto in modo chiaro"