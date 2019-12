Avanzamento tecnologico e innovazione, Sortino partner di progetti finanziati dalla Regione

E' stato pubblicato in Gurs l’elenco definitivo dei progetti della Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota ed azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazioni su larga scala” finanziati dall’assessorato regionale Attività Produttive, per un totale complessivo 123.162.848,90 euro.

Sortino, Vizzini, Militello Val di Catania e Mussomeli sono i comuni nei quali verranno sperimentati due dei progetti di ambito e sub-ambito della S3 Sicilia, che vede quali promotori, oltre a importanti aziende di domotica, robotica e di software, anche le Università di Catania e Palermo, l’Ircss di Troina e il Parco dell’Etna.

Il primo progetto dell’ambito della S3 Sicilia Smart Economy “Creazione di una rete regionale per la erogazione di servizi innovativi basati su tecnologie avanzate di visualizzazione (3D Lab-Sicilia)” ha avuto un finanziamento pari a 3.567.561,18 euro e un punteggio di 89/100. Il progetto, con capofila la Klain Robotics, intende creare, sviluppare, validare e promuovere un’infrastruttura regionale sostenibile, la prima del suo genere in Sicilia, costituita da tre centri per la “realtà virtuale e aumentata e per la visualizzazione in 3D. La validazione le apparecchiature e servizi della infrastruttura con una serie di “use case” presso i comuni partner , che intercettino i temi della “Smart Specialisation Strategy” e le cui applicazioni applicazioni e prodotti possano, dopo la fine del progetto, essere immessi sul mercato e generare profitto. Un elemento saliente del piano di lavoro 3D Lab – Sicilia è quello di creare all’interno della infrastruttura un “liquid lab”.

Il secondo progetto dell’ambito S3 Sicilia -Turismo, Cultura e Beni Culturali - “Sviluppo di piattaforme digitali e servizi web per il turismo e la promozione culturale” ha ottenuto un finanziamento di 3.4747.188,59 euro, e ha l’obiettivo di aumentare in modo tangibile la competitività delle imprese della filiera del Turismo e dei Beni Culturali in Sicilia grazie all’uso sostenibile degli Open data e di soluzioni altamente innovative.