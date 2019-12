Siracusa, 837 mila euro alla ex Provincia per l’assistenza agli alunni con disabilità

Stanziati, dalla Regione siciliana, la somma di 836.938,65 euro per il Libero Consorzio di Siracusa, per servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. A darne notizia Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

I fondi destinato per l’anno scolastico 2019/2020.