Siracusa, le Associazioni ambientaliste chiedono un piano particolareggiato della pre-riserva per Cavagrande di Cassibile

Predisporre un piano particolareggiato della pre-riserva per Cavagrande di Cassibile. Questa la richiesta avanzata all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente dalle associazioni ambientaliste e culturali del territorio siracusano (Acquanuvena, Archeoclub Noto, CAI Siracusa, Ente Fauna Siciliana, LIPU Siracusa, Natura Sicula, Notoambiente e Sciami).

L'obiettivo - si legge in una nota - è fermare il proliferare di attività abusive, utilizzi impropri anche di aree demaniali, irregolarità diffuse perfino di carattere edilizio.

"Cava Grande si caratterizza anche come sito archeologico di notevole interesse, difatti al suo interno sono state ritrovate numerose necropoli risalenti al XI - X sec. a.C., innumerevoli tombe e grotte artificiali scavate nei pressi della Cava Grande, che hanno restituito numerosi reperti legati al corredo funebre dei defunti e antiche ceramiche, gran parte delle quali oggi custodite presso il Museo Archeologico “Paolo Orsi” di Siracusa. Lungo la cava si trovano inoltre due villaggi rupestri, conosciuti come “Ddieri” e la cosiddetta “Grotta della Cansiria”."