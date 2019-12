Ad Avola “Il presepe dei nostri giorni”, l’iniziativa di Sicilia Donna

“Il presepe dei nostri giorni”, questo il titolo dell’iniziativa di Sicilia Donna, per Natale, all'interno del Centro commerciale Il Giardino, dal 16 al 23 dicembre.

La particolarità di questo presepe è che ciascuno può posizionare nel presepe un piccolo oggetto ritenuto il simbolo del momento più importante dei suoi giorni.

Alla fine delle festività tutti gli oggetti raccolti saranno offerti durante una messa "come a volere offrire a Dio ogni dolore, sacrificio o felicità nella speranza che ognuno possa trarre da questo gesto un momento di emozione ma anche di sicurezza nel proseguo della vita" - si legge in una nota di Sicilia Donna