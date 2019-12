Priolo Gargallo, nuovo impianto sportivo polivalente a San Focà

Una struttura geodetica sarà installata nella zona compresa tra il Palaenichem e il campo sportivo a San Focà, per dare alla zona un nuovo impianto sportivo polivalente.

La struttura, che sostituisce quella incendiata anni fa, avrà le dimensioni di 40 metri x 25, sarà in legno lamellare, a sesto ribassato, con copertura in pvc a doppia membrana.

“Sarà una struttura polivalente - ha fatto sapere il Sindaco, Pippo Gianni - per l’esercizio di diverse discipline, come calcetto, basket, pallavolo, completa di impianto di riscaldamento, illuminazione, spogliatoi per atleti e arbitri, servizi igienici”.