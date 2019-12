In Sicilia lavora soltanto 35,4% donne

In Sicilia lavora il 35,4% delle donne, contro quasi il 63% del Centro-nord e il 40% di donne siciliane non ha un conto corrente personale (nell'entroterra si raggiunge il 60%). Ed ancora il 75% delle donne svolge a casa un lavoro non remunerato. I dati sono stati forniti ieri sera nel corso della presentazione del progetto "Women for Society", il percorso gratuito di alfabetizzazione economica e finanziaria al femminile, al Museo archeologico regionale Antonino Salinas di Palermo. L'iniziativa è frutto della collaborazione fra Fondazione Marisa Bellisario, Global Thinking Foundation e Camera di Commercio di Palermo ed Enna.