Tempesta di pioggia e vento a Palermo nella notte

Una tempesta di pioggia e vento ha colpito nella notte la città di Palermo provocando il crollo di alberi, lo scoperchiamento di tetti e numerosi danni: oltre 120 gli interventi dei Vigili del Fuoco che sono ancora al lavoro in varie zone della città. Isolate le isole Eolie col mare forza 7. Distrutto anche il pontile degli aliscafi di Ginostra sull’isola di Stromboli.L’allerta meteo per rischio idrogeologico ed idraulico diffuso ieri in serata dalla Protezione Civile Regionale resta valido fino alle 24 di oggi.