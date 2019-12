Popolare di Bari, commissariata da Bankitalia per perdite

"Dopo ampia discussione, il Consiglio dei ministri ha espresso la determinazione ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire la piena tutela degli interessi dei risparmiatori - si legge nella nota del Consiglio dei ministri - e a rafforzare il sistema creditizio a beneficio del sistema produttivo del Sud, in maniera pienamente compatibile con le azioni di responsabilità volte ad accertare le ragioni che hanno condotto al commissariamento della Banca" (Popolare di Bari, ndr).

La banca d'Italia commissaria la Banca Popolare di Bari ma il governo non riesce a varare il decreto per portare in salvo l'istituto barese, con un intervento attraverso un aumento di capitale di Mediocredito Centrale.