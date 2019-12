Il ministro Bonafede: "Quando non si riesce a dimostrare il dolo, il reato diventa colposo", Adu Siracusa chiede le dimissioni

"Quando non si riesce a dimostrare il dolo, il reato diventa colposo e ha termini di prescrizione molto più bassi". Queste le parole del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sulla trasmissione Porta a Porta ai microfoni di Bruno Vespa.

Parole che hanno suscitato un'ampia polemica arrivata anche a Siracusa, tanto che ADU, Associazione Difensori di Ufficio di Siracusa, presieduta dall'avvocato Giuseppe Giuliano chiede le dimissioni del ministro.

Quattro le ragioni principali:

"tali dichiarazioni sono palesemente errate sotto il profilo tecnico - giuridico; tali errate dichiarazioni sono state poste a sostegno dell’opportunità della riforma della prescrizione; tali dichiarazioni possono ingenerare pericolosa confusione nell’opinione pubblica; l’Avvocatura, tutta, nutre il fondato timore che le riforme delle regole, processuali e sostanziali, in ambito civile e penale, attualmente in discussione, siano basate sulla errata percezione e conoscenza degli istituti giuridici;".